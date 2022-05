Het einde van The Process: de 10 momenten van Vincent Kompany’s tweede leven bij Anderlecht

Vincent Kompany verlaat Anderlecht. Wie had dat voor dit seizoen durven voorspellen? Drie jaar geleden werd Vince The Prince teruggehaald om bij zijn paars-wit een nieuw hoofdstuk te schrijven: Trust The Process. De Brusselaars haalden twee keer de Champions play-offs, maar konden wel geen prijs pakken onder Kompany. Nu vertrekt hij enigszins verrassend. Wij vatten zijn tweede periode in Brussel samen in 10 momenten.