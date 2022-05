17-jarig meisje uit Houthalen-Helchteren al tien maanden vermist

Lavinia is 1,50 meter groot en heeft een normale lichaamsbouw. Ze heeft bruin haar dat mogelijks geverfd is, bruine ogen en ze draagt vermoedelijk een bril. Het zou kunnen dat ze een piercing rechts in de onderlip heeft, dat lijkt op een zwart bolletje.

Wie Lavinia gezien heeft, kan Child Focus op de hoogte brengen via het nummer 116 000 of de politie via 0800 30 300.