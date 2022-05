Remco Evenepoel overleeft waaiers in Ronde van Noorwegen maar verliest leiderstrui, Ethan Hayter sprint naar ritwinst

De tweede etappe in de Ronde van Noorwegen komt op naam van Ethan Hayter. Hij haalde het woensdag na 123,8 km van Ulvik naar Geilo in een waaieretappe in een sprint met een kleine groep voor Mike Teunissen en Tobias Halland Johannessen. De Noor neemt dankzij de bonificatieseconden wel de leiderstrui over van Remco Evenepoel.