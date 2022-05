Mathieu van der Poel kraakt op slotklim in de Giro: “Mijn laatste aanval was een beetje te optimistisch”

Even leek Mathieu van der Poel op weg naar een ritzege in een bergetappe van de Giro. Maar de Nederlander kraakte op de steile stukken van de slotklim en werd uiteindelijk twaalfde.

BEKIJK. Mathieu van der Poel verslikt zich ei zo na in afdaling in poging om pijlsnelle landgenoot te volgen in de Giro

“Het ging wel lekker en ik voelde me goed bergop”, aldus Van der Poel na de finish. “Ik was alleen aan het hopen dat het ging blijven regen en fris zou blijven, want het was de eerste keer dat de temperatuur weer een beetje normaal was. Dan ligt dit me nog net iets beter. Of dit het plan was? Nee, niet echt (lacht). Het tempo op de eerste beklimming lag heel hoog en we reden met een mooie groep weg. Vanaf dan was het gevoel wel goed en ging het best goed bergop.”

Op de laatste klim ging de Nederlander even solo, maar daarna werd hij overvleugeld door de betere klimmers. “Het was een beetje een alles of niks poging in de hoop dat Gijs (Leemreize, red.) ging breken en in de hoop dat ik vleugels zou krijgen. Maar hij bleef heel de tijd aandringen. Ik probeerde het gat te maken voor het steilste stuk en daardoor te overleven met mijn vleugels, maar dat was een beetje te optimistisch. Voor de rest was het wel een goeie dag.”

“Zelfoverschatting? Nee, zeker niet. Mijn vermogensmeter werkte wel niet, dus ik kon niet zien wat ik aan het doen was. Maar ik wist sowieso dat ik het zo moest proberen. Gijs is de betere klimmer, dus. Ik ben niet echt teleurgesteld, dichtbij was ik ook niet. Dat ik vaak mee ben in de ontsnapping? Het is intussen de derde week en dan is het leuk om mee te zijn in een goeie groep. Dan zou ik het in principe rustiger aan kunnen doen op het einde (lacht). Vandaag voelde ik me wel goed, dus dan heb ik het geprobeerd.”

Teleurstelling overheerst bij Leemreize na tweede ereplaats

Gijs Leemreize moest woensdag voor de tweede keer in deze Giro vrede nemen met een ereplaats.

In de twaalfde etappe moest de Nederlander Lorenzo Rota en winnaar Stefano Oldani voor zich dulden nadat hij de traagste was in een sprint met drie, nu bleek een Colombiaan de betere klimmer.

“Op dit moment overheerst toch een beetje teleurstelling”, sprak hij bij Eurosport. “Want op een bepaald moment geloofde ik wel in de ritzege. Maar ik was op het eind echt zwaar aan het afzien en ik hoorde ook door mijn oortje dat Buitrago dichterbij kwam. Toen hij over me heen ging, kon ik echt niet meer, ik had lactaat tot in mijn oren, dus meer zat er toen niet meer in. Hij was uiteindelijk duidelijk sterker, dus kan ik er ergens wel mee leven. Ik had na die klim nog eventjes de hoop dat ik hem terug kon pakken, maar dat lukte niet meer.”

Een tweede ereplaats dus voor de Nederlander van Jumbo-Visma. “Ik verbaas mezelf wel. Gisteren heb ik me een beetje kunnen sparen en dat draaide goed uit vandaag. Zo kies ik mijn dagen uit en pak ik deze Giro aan.”

Buitrago schiet in eerste Giro meteen raak: “Geen woorden voor”

Santiago Buitrago heeft zijn tweede profzege beet in zijn carrière. Na ritwinst in de Saudi Tour van dit jaar graaide de 22-jarige Colombiaan woensdag een etappe mee in zijn eerste Giro.

Buitrago maakte deel uit van een omvangrijke kopgroep met ook Mathieu van der Poel en Mauri Vansevenant. Ondanks een valpartij in de afdaling van de Giovo stapte de Colombiaan terug op z’n fiets en wist hij de verschillende schiftingen onderweg te overleven. Uiteindelijk belandde hij in een kopgroep van acht op de voorlaatste klim waarna Van der Poel en Leemreize in de afdaling er vanonder muisden.

© REUTERS

“Toen hun voorsprong was opgelopen naar anderhalve minuut wist ik dat ik niet meer mocht aarzelen”, aldus de Colombiaan na afloop in het flashinterview. “Mijn ploegleider zei dat ik moest gaan, riep in mijn oortje en ik zette aan. Eerste raapte ik Mathieu op, daarna zag ik Leemreize voor me rijden op die slotklim. Het was lastig, heel steil, maar ik beende hem bij, probeerde even te temporiseren waarna ik net voor de top in de aanval ging.”

Met succes: Leemreize kraakte, Buitrago maakte geen fouten in de laatste 8 km en soleerde naar de zege. “Ongelooflijk, ik heb er geen woorden voor. Ik moet zoveel mensen bedanken die me gesteund hebben, die in me geloofden: mijn ploeg, mijn familie, mijn vrienden. Ongelooflijk. Hier ga ik heel hard van genieten