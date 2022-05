België bestelt 1.250 dosissen van vaccin tegen apenpokken

Net zoals dat tijdens de coronacrisis gebeurde, wordt de aankoop van vaccins tegen apenpokken onderhandeld door de Europese Unie en kunnen lidstaten daar op intekenen. Dat vaccin is er op dit moment nog niet, maar de bestelling van 1.250 dosissen voor ons land is wel geplaatst. Dat gaat ons land doen bij de nieuwe Europese autoriteit voor gezondheidscrisissen HERA.

“Deze vaccins willen we in het bijzonder inzetten voor zorgverleners met een hoog risico na blootstelling doordat ze bijvoorbeeld geen gebruik gemaakt hebben van persoonlijke beschermingsmiddelen of wanneer er zich een risico op ernstige ziekte voordoet”, zegt minister Vandenbroucke. “Het nieuwe initiatief dat de Europese Commissie genomen heeft om vanuit het Europese HERA samen vaccins aan te kopen, werkt. Zo zijn we beter voorbereid op toekomstige pandemieën en kunnen we samen met andere Europese lidstaten sneller beslissen en tot gezamenlijke aankoop over gaan.”