Salah heeft goed nieuws voor Liverpool, Klopp denkt niet aan wraak voor verloren Champions League-finale: “Zo zitten we niet in elkaar”

Liverpool-coach Jürgen Klopp reist niet naar Parijs af met wraakgevoelens voor de in 2018 verloren Champions League-finale tegen Real Madrid. Zaterdagavond staan beide teams in het Stade de France opnieuw tegenover elkaar in de finale van het kampioenenbal.

Een zwoele meiavond draaide vier jaar geleden in de Oekraïense hoofdstad Kiev uit in een nachtmerrie voor Liverpool, dat niet onderlag tegen Real, maar na blunders van toenmalig doelman Loris Karius toch met 3-1 de boot inging tegen de Koninklijke. Die wedstrijd betekende het einde van Karius op Anfield, met Alisson Becker werd er een vervanger van wereldniveau gehaald. En Liverpool heeft intussen ook stappen gezet. Een jaar later wonnen ze de Champions League en nog eens een jaar later volgde de eerste landstitel in dertig jaar.

“Het gevoel dat er nog iets recht te zetten valt, bestaat natuurlijk, maar het is zeker niet ons uitgangspunt”, vertelde Klopp woensdag. “Wij gaan zeker niet roepen dat wij in Parijs wraak willen nemen. Zo werkt het niet. Zo werkt Liverpool niet. Wij hebben een bepaalde manier van spelen: zo zijn wij in de finale geraakt en zo zullen wij ook de wedstrijd van zaterdag aanpakken. Dat is wat ons te doen staat.”

Real is in Spanje al enkele weken zeker van de landstitel, terwijl Liverpool in Engeland tot de laatste minuut moest knokken en na een onwaarschijnlijke remonte op de slotspeeldag de titel naar Manchester City zag gaan. “Na wat er vier jaar geleden gebeurd is en na de gebeurtenissen van zondag, is iedereen gemotiveerd om zaterdag de Champions League te winnen”, klinkt het bij sterspeler Mo Salah. De Egyptenaar bevestigde tussendoor dat hij deze zomer niet vertrekt bij de Reds, al is er van een contractverlenging nog geen sprake.

Aanvoerder Jordan Henderson vreest niet dat de tegenslag van zondag te lang zal blijven hangen. “We waren natuurlijk heel teleurgesteld, maar dat kan ook niet anders. Ik kan echter niet anders dan trots zijn op onze ploeg. We beleven een schitterend seizoen en de sfeer is opperbest. Iedereen telt af naar die finale.”

Na blessures sloten middenvelder Fabinho en verdediger Joe Gomez woensdag weer aan op training, maar achter de naam van Thiago Alcantara blijven vraagtekens staan. De metronoom op het middenveld staat nog aan de kant met een kwetsuur aan de achillespees en is twijfelachtig voor zaterdag.