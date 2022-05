Gemeenteraad vergadert op 30 mei

Aan de agenda staan onder meer volgende punten: toekenning van een investeringstoelage aan de vzw Toerisme voor de afbraak en herinrichting van de vroegere terreinen van Lanaken VV op het domein Pietersheim, bestek voor de aankoop van een tweetal elektrische voertuigen, bestek voor de inrichting van De Bron (Koning Albertlaan), bestek aankoop en plaatsing attentiebeugels bij diverse basisscholen, bestek voor de aankoop van een nieuwe sportvloer in de turnzaal van de gemeentelijke basisschool van Rekem en bestek voor de aanstelling van een ontwerper voor de aanleg van een fietspad in de Daalbroekstraat in Rekem en een fietssnelweg naast de Sappifabriek in Lanaken-centrum.

Op de vergadering zijn alle belangstellenden welkom.

Eddy Vandoren