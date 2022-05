UITSLAG GIRO RIT 17. Nederlandse droom barst uit elkaar: Leemreize en van der Poel stuiten op vinnige Colombiaan, strijd om roze blijft spannend

Net niet voor van der Poel in een bergrit in de Giro. Hij was bij de besten bergop, maar het was uiteindelijk Santiago Buitrago die naar zijn tweede en grootste profzege klom, net voor Leemreize. Carapaz werd bestookt op de steile slotklim, maar hij behoudt zijn roze leiderstrui.

Roze trui (algemeen klassement): Richard Carapaz (Ecu)

Paarse trui (puntenklassement): Arnaud Démare (Fra)

Blauwe trui (bergklassement): Koen Bouwman (Ned)

Witte trui (jongerenklassement): João Almeida (Por)

Hoe kwam deze zege tot stand?

Bergop, eerst in de regen, dan in de zon. Vanaf de eerste meter ging het wegdek omhoog met de Passo del Tonale, de sprinters wisten dus al snel hoe laat het was. Paarse trui Démare, Gaviria en Cavendish zetten zich na een kilometer tactisch in de bus en lieten de rest begaan. Voor hen was het zaak om te overleven en binnen de tijdslimiet te finishen. Morgen wacht immers de allerlaatste sprintkans van deze Giro. Van hen gingen we dus niets meer horen vandaag.

Na de Passo del Tonale ging het zeventig kilometer bergaf naar de eerste beklimming, de Giovo van derde categorie. Een grote kopgroep van 25 renners was gevormd, maar meer dan een strijd voor wat bergpunten werd het niet. In de heuvels tussen de Giovo en de eerste van twee moordende cols probeerden enkele renners een prikje uit te delen. Arensman eerst, van der Poel daarna. De poging van de Nederlander, jasje open, was de juiste en enkel Gall (AG2R), Covi (UAE) en Martin (Cofidis) konden meespringen op de Passo del Vetriolo. Zij reden al snel veertig seconden weg van de rest, het peloton liet volledig begaan. Hugh Carthy, weer hij in de Alpen, vond het welletjes geweest en reed naar de vier koplopers toe, onder andere Vansevenant, Leemreize en bergkoning Bouwman glipten mee. In de afdaling reden Leemreize en MVDP als gekken naar beneden, het Nederlandse duo wou met genoeg voorsprong aan de steile slotklim naar Lavarone beginnen. Aan de voet van de moordende Monterovere hadden ze meer dan een minuut voorsprong. Dan moest het moment van van der Poel nog komen. Hij loste Leemreize en stoomde door naar de finish. Op elf kilometer van het einde waren de rollen omgekeerd: Leemreize zette van der Poel op achtervolgen. Dat was de doodsteek voor ‘Matje’, die zijn klop kreeg en al snel Buitrago zal naderen. In de achtergrond werd roze trui Carapaz bestookt door Landa, maar zonder veel schade. Ondertussen ging Buitrago op en over Leemreize. De 22-jarige Colombiaan hield zijn inspanning nog zeven kilometer vol en reed zo naar zijn grootste profzege ooit, na een ritzege in de Saudi Tour. Leemreize werd heel knap tweede, Hirt derde. Van der Poel kwam uiteindelijk als twaalfde binnen, toch een heel straffe prestatie van de man van Alpecin-Fenix in een zware begrit.

Wie reed zich in de kijker?

Met drie gecategoriseerde beklimmingen kondigde er zich weer een helse strijd aan voor de blauwe bergtrui. Nummers een (Bouwman), twee (Ciccone) en drie (Rosa) hadden de vlucht niet gemist en konden in enkele sprintjes voor meer dan tachtig bergpunten gaan vandaag. Op de eerste col, de bescheiden Giovo, pakte leider Bouwman (Jumbo-Visma) de volle buit, al kon hij maar vijf puntjes uitlopen op Ciccone. Diego Rosa liet al snel lopen, hij zal zeker geen concurrentie meer vormen. Het duel ging dus nog tussen de Nederlandse bergkoning en Ciccone, maar het was parcheggio bij de Italiaan op de Passo del Vetriolo. Op de top hoefde Bouwman zelf niet eens door te sprinten om de veertig bergpunten mee te graaien. De blauwe trui is nu zo goed als zeker van hem.

Hij moet zich al lang niet meer in de kijker rijden, maar wat was Mathieu van der Poel sterk vandaag. Als een geboren klimmer reed hij vlotjes mee op elke meter omhoog, zijn versnelling op 65 kilometer was de beslissende. Hij was bij de beteren bergop op de Passo del Vetriolo en ook op de slotklim zat er nog een versnelling op. Op tien kilometer van het einde was het vat wel af en moest de Nederlander lossen bij een versnelling van Leemreize. Een twaalfde plaats was zijn deel.

Wat deden de favorieten?

Niets tot tien kilometer van de finish. Op de slotklim plaatste Mikel Landa de ene na de andere versnelling, Carapaz en Hindley volgden. Met drie favorieten trokken ze naar de finish, waar alle bonificatieseconden al weg waren. Carapaz en Hindley sprintten zij-aan-zij, Landa kon niet volgen en verliest enkele seconden. Grote verliezer vandaag was Almeida, hij verloor meer dan een minuut en kan een eindzege in deze Giro vergeten. Carapaz blijft leider op drie seconden van Hindley en 1:05 van Landa.

Wat deden de Belgen?

Dezelfde naam als in de koninginnenrit gisteren: Mauri Vansevenant (Quick-Step Alpha Vinyl). De 22-jarige West-Vlaming zette zich na enkele kilometers op kop op de Passo del Tonale om te jagen op de vier vluchters, en met succes. Hij forceerde mee de samensmelting tot een mooie kopgroep van 23, later 25, renners om af te dalen richting de Giovo-heuvel. In die afdaling was hij dan nog eens goed bij de pinken toen de ruime groep in stukken brak. Toen van der Poel en co. wat later ontsnapten, zat er bij de jonge Belg niet genoeg in de pijp om te volgen. Het achtervolgend groepje van vijf had aan Vansevenant wel een sterk meewerkende vennoot, in zijn typische wiegende stijl. Hij kon lang volgen, maar de zoveelste prik van Carthy was er teveel aan voor de boerenzoon uit Torhout. Als bij wonder kwam hij dan toch weer aansluiten in de afdaling van de Vetriolo. Hij werd nog mooi zevende.

Verder geen landgenoten in de vlucht van de dag, noch in het verdere verhaal van de wedstrijd.

Verder nog iets dat u moet weten?

Meer dan twee weken lang was er geen enkele Belgische opgave te melden in deze Giro. Dat veranderde op minder dan 24 uur. Met Loïc Vliegen verdween gisteren de eerste Belg uit het Giro-peloton. De Luikenaar van Intermarché-Wanty-Gobert sukkelde met zijn rug na een valpartij in rit negen en overleefde de zware Alpenrit over de Mortirolo niet. Voor de 28-jarige Vliegen was het pas de tweede Ronde van Italië, ook in die van 2018 haalde hij de eindstreep niet. Zijn opgave kon de pret alleszins niet bederven bij zijn Belgische ploeg, die met Jan Hirt gisteren een monumentale, tweede ritoverwinning boekte.

Vandaag kwam daar een tweede landgenoot bij. Harm Vanhoucke (Lotto Soudal) stapte onderweg naar Lavarone uit de Giro, ook al met rugklachten. De 24-jarige Kortrijkzaan is al de derde renner die opgeeft bij de rode brigade, na Caleb Ewan en Rüdiger Selig. Ons land telt nu nog twaalf vertegenwoordigers in de slotweek van de 105de Ronde van Italië.

Ook Simon Yates (BikeExchange-Jayco) pakte vandaag zijn valiezen. De tweevoudig ritwinnaar in deze Giro kampte sinds de etappe op de Etna met kniepijn. Hij won nog wel de rit naar Turijn, maar moest vandaag lossen uit het peloton en kneep dan maar in de remmen.