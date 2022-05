Vier vaten met chemisch afval gedumpt in Winterslag

De brandweer Oost-Limburg nam ter plaatse een staal van de onbekende substantie. Het is nog niet duidelijk of het om een drugsdumping gaat. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor verder onderzoek. De civiele bescherming ruimde de vaten op.

Iets verdachts opgemerkt? Signalen over drugsproductie of dumpen van drugsafval opgevangen? Meld het gratis en anoniem op het telefoonnummer 0800/208.77 of via de website anoniemdrugsmeldpuntlimburg.be. siol