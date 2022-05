Roeier Niels Van Zandweghe staat opnieuw recht na Olympische Spelen: “De gedachte aan Tokio verscheurt me nog altijd”

Met de wereldbeker van Belgrado start vrijdag een nieuwe olympische cyclus voor de Belgische roeiers. Niels Van Zandweghe moet het in de lichte dubbeltwee voor het eerst in zes jaar zonder Tim Brys stellen, bij de dubbeltwee bij de zwaargewichten wordt het uitkijken naar wat toptalenten Aaron Andries en Tristan Vandenbussche vermogen in een internationaal deelnemersveld.