Uniek cadeau voor jarige Jeroen

Mensen die jarig zijn, op pensioen gaan, huwen of een jubileum vieren, worden vaak door buren, vrienden en kennissen bedacht met een verrassende huisversiering. Slingers, bloemen, dennen, deuren, opschriften... creativiteit kent geen grenzen. In Lanaken - met name in Veldwezelt en Kesselt - durft men wel eens op een heel speciale manier uit de hoek komen. Jeroen Moors uit Veldwezelt kan daarvan getuigen.

Zaterdagmorgen 21 mei moest de jarige Jeroen Moors uit de Omstraat in Veldwezelt zich toch even in de ogen wrijven. Aan zijn voordeur trof de man - die afkomstig is van Marino Keulens dorp Kesselt - een wel erg origineel verjaardagscadeau aan dat ter plaatse vakkundig in elkaar geknutseld was door zijn collega’s van betonbedrijf Keulen (Lanaken).

Met paletten, kisten, olietonnen en oude tractorbanden hadden Jeroens vrienden een landbouwtrekker vervaardigd - een verwijzing naar zijn bijberoep - terwijl de opvallende constructie kunstzinnig en met de nodige artistieke fijngevoeligheid afgeboord werd met - hoe kan het anders - lege bierbakken en -flesjes. Het geheel behoefde geen verdere uitleg...

De 30-jarige Jeroen - die gemeenteraadslid is voor de Open VLD in Lanaken - kon naar verluidt het kunstwerk erg waarderen en trakteerde diezelfde avond nog zijn vrienden en kennissen op een feestje in de kantine van Kesselt VC waar hij jarenlang gevoetbald heeft en deel uitmaakte van het onroerend vermogen van de club.

Eddy Vandoren