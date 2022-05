Ben je moe en futloos, neem dan een pilletje en je springt meteen weer in het rond. Althans als we de vele reclames rond multivitamines en supplementen mogen geloven. Maar wat zit er precies in die pilletjes? Kan je er ook te veel van nemen? En misschien nog wel het belangrijkste: krijg je er effectief meer energie van? Experts leggen het uit.