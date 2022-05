COPY THE LOOK. Een jumpsuit, elegante jurk of survival kit: betaalbare bruidsmode van wit tot zachtroze

“Ja!” voor een droombruid in het wit en bruidsmeisjes in kleur. “Ja!” voor een streepje goud, een vleugje kant, een strik en een diamant. En “Ja!” voor een dag om nooit meer te vergeten. Romantisch met kant, stijlvol met glans, strak in het pak, maxi of liever mini: maakt niet uit hoe, maar dat ja-woord geeft ze nog altijd het liefst in het wit.