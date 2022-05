Enorme twist: akkoord leek formaliteit, nu vreest Union vertrek van Felice Mazzu naar Anderlecht

Er is ongerustheid in het Dudenpark. Leek een nieuw contract met Felice Mazzu (56) gisteren nog een uitgemaakte zaak, dan schermt de coach van Union plots met interesse van andere clubs. Bij Union denken ze dat het om Anderlecht gaat.

Felice Mazzu heeft de voorbije dagen en ook vandaag nog samengezeten met de directie van Union. Hij heeft een contract van onbepaalde duur bij de nummer twee, maar wilde sportieve garanties om het avontuur voort te zetten. Gisteren waren ze er bij Union gerust op: het zou tot een akkoord komen, want de gesprekken verliepen in een zeer goede sfeer en alle partijen hadden de intentie om met elkaar door te gaan. Maar intussen is er een kink in de kabel…

Mazzu schermt intussen met de interesse van een andere club en twijfelt of hij die uitdaging moet aangaan. Bij Union denken ze dat Anderlecht inlichtingen heeft ingewonnen, wat bevestigd wordt in makelaarsmiddens. Anderlecht anticipeert zo op een vertrek van Kompany, dat wordt steeds waarschijnlijker. Union hoopt nog steeds dat Mazzu gewoon blijft. Hij wil op korte termijn de knoop doorhakken. (pjc, jug)