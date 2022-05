Drie schapen doodgebeten in Peer, vermoedelijk door toedoen van wolf

In het Peerse Linde zijn drie schapen doodgebeten achter een woning in de Grotstraat. Vermoedelijk werden ze het slachtoffer van wolvenaanval.

Het gaat om de drie schapen van Luc Daens die hij als hobby hield. “Ze liepen altijd buiten op een omheind perceeltje vlak aan mijn tuin”, situeert hij. “De politie heeft me woensdagmiddag op de hoogte gebracht nadat passanten twee dode schapen in de berm hadden zien liggen. Het andere schaap lag nog vlakbij het hok.” Voor Daens is het verlies van de dieren een zwaar verlies. “Het ging om een bergschaap van twaalf jaar oud, en de twee andere waren dwergschapen. En ook kleinkinderen zijn er het hart van in.” Vermoedelijk werden de schapen het slachtoffer van een wolf die zich door de omheining kon wringen. ANB komt staalnamen nemen voor uitsluitsel.