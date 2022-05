Wimbledon zal voor Andy Muray “nooit als een demonstratietoernooi aanvoelen”, ondanks afwezigheid van rankingpunten

Voor Andy Murray blijft het aanzien van Wimbledon even groot, ook nu er op de komende editie geen rankingpunten te verdienen zijn. Via Twitter laat hij woensdag weten dat “Wimbledon nooit als een demonstratietoernooi zal aanvoelen”.

Onlangs beslisten de overkoepelende tennisorganisaties ATP en WTA dat er dit jaar op Wimbledon geen rankingpunten te verdienen zijn omdat de Londense organisatoren hebben beslist geen Russische en Wit-Russische spelers toe te laten vanwege de oorlog in Oekraïne. De Japanse ex-nummer 1 Naomi Osaka vertelde na haar snelle exit op Roland Garros dat ze overweegt Wimbledon te laten schieten omdat het prestigieuze grasevenement dit keer “misschien als een demonstratietoernooi zal aanvoelen”. Ook de Canadese (sub)topper Denis Shapovalov liet al tussen de lijnen verstaan mogelijk forfait te geven.

© EPA-EFE

Maar voor Andy Murray blijft Wimbledon een van dé hoogtepunten op de tenniskalender. De Schot, die het grandslamtoernooi won in 2013 en 2016, maakt de vergelijking met een WK voetbal of The Masters, een van de majors in het golf.

“Ik volg het golf van nabij en ik heb geen idee hoeveel rankingpunten de winnaar van The Masters verdient”, tweet hij. “Ik en mijn vrienden houden van voetbal en niemand van ons weet of hecht er belang aan hoeveel rankingpunten een team krijgt voor het winnen van de Wereldbeker. Maar ik kan wel precies zeggen wie de Wereldbeker heeft gewonnen en wie The Masters. Ik durf te gokken dat de meeste mensen die binnen enkele weken op centre court op Wimbledon zitten niet weten of niet geïnteresseerd zijn in hoeveel rankingpunten een speler krijgt voor winst in de derde ronde. Maar ik garandeer dat ze zullen onthouden wie wint. Wimbledon zal nooit een demonstratietoernooi zijn en het zal nooit als een demonstratietoernooi aanvoelen. Einde discussie.”