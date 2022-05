Exit Alison Van Uytvanck: Amerikaans supertalent is in twee sets te sterk op Roland Garros

Het was het eerste duel tussen de 28-jarige Van Uytvanck en de tien jaar jongere Gauff, die vorig jaar de kwartfinales haalde in Parijs. Zij speelt in de derde ronde (1/16e finales) tegen de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia (WTA 48) of de Estse Kaia Kanepi (WTA 46).

Voor Van Uytvanck was het de achtste deelname aan het grandslamtoernooi in Parijs. In 2015 verraste ze er met een kwartfinale. De Grimbergse kende eerder deze week meeval in de eerste ronde nadat haar Amerikaanse opponente Ann Li (WTA 67) opgaf bij een 6-3, 3-2 voorsprong.

Van Uytvanck neemt ook nog deel aan het dubbeltoernooi. Aan de zijde van de Roemeense Monica Niculescu neemt ze het in de eerste ronde op tegen de Amerikaanse Danielle Collins en de Kazachse Yulia Putintseva.

Sakkari overleeft tweede ronde niet

Maria Sakkari (WTA 3) is woensdag uitgeschakeld in de tweede ronde van Roland Garros. De Griekse was het vierde reekshoofd en haalde vorig jaar nog de halve finales in Parijs.

Sakkari ging op Court Suzanne-Lenglen na twee tiebreaks met 7-6 (7/5) en 7-6 (7/4) onderuit tegen de Tsjechische Karolina Muchova (WTA 81). Zij treft in de zestiende finales de Amerikaanse Amanda Anisimova (WTA 28), die de Kroatische Donna Vekic (WTA 100) wipte met 6-4 en 6-1.

Vorig jaar schopte Sakkari het tot de laatste vier op Roland Garros. Ze verloor in de halve finale van de Tsjechische Barbora Krejcikova, die daarna ook de titel zou winnen. Krejcikova ging er maandag al in de eerste ronde uit tegen de Française Diane Parry (WTA 97).