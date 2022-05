Zo zag de mijnsite in Zolder eruit in 1924

Hoewel de mijn in Zolder opgericht werd in 1907, werd de eerste steenkool er pas opgegraven in 1930. Op deze foto was de mijn dus nog deels in opbouw. — © Collectie provincie Limburg

Heusden-Zolder

Veel is er niet veranderd aan het uitzicht van de steenkoolmijn in Zolder. De laatste activiteiten stopten in 1992, maar de gemeente doet er alles aan om het mijnverleden levendig te houden. De mijnsite werd zo goed mogelijk bewaard, in de oude badzaal en de mijnmagazijnen zijn plannen voor een brasserie en hotel en binnenkort start de renovatie van de schachtbok. Ook de multiculturaliteit in de gemeente is te danken aan het mijnverleden.