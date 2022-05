Fruittobwedstrijd steekt in een nieuw kleedje

De wedstrijd voor de beste fruittob nadert de 50. Dan ben je al een eerbiedwaardige ‘oude dame’, maar met wat inzet maak je er weer een springlevend veulen van. “Deze fruittobwedstrijd draait inderdaad al bijna een halve eeuw mee, en samen met het Praesidium dachten we mee over een nieuwe aanpak. Daarbij waren enkele duidelijke doelen. De wedstrijd aantrekkelijker maken, meer mensen zowel deelnemers en toeschouwers bereiken, het initiatief ook interactief maken en naar een plek toe trekken waar het in het oog valt. Want het blijft mijn overtuiging dat deze wedstrijd, hoe oud ze ook moge zijn, nog steeds een zeer waardevol initiatief is en blijft”, verduidelijkt landbouwschepen Hilde Vautmans.“Aan de eigenlijke wedstrijd verandert er niet veel: het gaat erom de beste fruittob te maken met fruit en inlandse jenever, met Haspengouws fruit en suiker van hier. Een vakjury proeft alle inzendingen en haalt er steeds de beste uit”, aldus maarschalk Josette Moria die deze wedstrijd nu voor de 47ste keer organiseert.Waar zit dan het verschil? De prijsuitreiking verhuist van de Academiezaal naar de Grote Markt, op een ogenblik dat er veel volk circuleert tijdens de frUITmarkt op zondag 25 september. De fruittobben en fruitbereidingen worden ingeleverd op de Toeristische Dienst tussen 9 en 11 uur en dan begint de jurering. “Vanaf dan is ook het publiek welkom om de jurering te volgen en zelf de mooiste fruittob en de leukste fruitbereiding te kiezen. Vanaf 16 uur worden de prijzen uitgedeeld, op de Fruitmarkt of binnen, als het regent”, voegt medeorganisator maarschalk Huguette Hendrickx nog toe.Wil je meedoen? Je vindt het reglement op de website van de Keizerlijke Commanderie. Maar met het reglement alleen ben je nergens: je moet ook nu starten met de aanmaak van je fruittob. Een laag seizoensfruit, een laag Hasseltse jenever, een andere laag seizoensfruit en weer jenever, eventueel wat suiker, en weer een nieuwe laag fruit van het seizoen en afsluiten met jenever. En laten rusten. Niet roeren of schudden en jenever en fruit veranderen dan in een paar maanden in een heerlijke drank.