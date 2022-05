Samana Genendijk blaast 40 kaarsjes uit

"We hebben er even op moeten wachten", vertelt Georgette Ceustermans. "Maar eindelijk was het zover en mochten we na de coronaperiode echt feestvieren met de vrijwilligers van Samana Genendijk." Samana Genendijk bestaat ondertussen al 40 jaar en zette de huidige vrijwilligers, maar ook vrijwilligers die ondertussen gestopt zijn, letterlijk in de bloemetjes.