Heftige beelden: hooligans Feyenoord en Roma clashen voor Conference League-finale, minstens 30 gewonden en 80 fans het land uitgezet

Na schermutselingen tussen aanhangers van AS Roma, Feyenoord en de politie in aanloop naar de Conference League-finale van woensdagavond in de Albanese hoofdstad Tirana, zijn 80 supporters van de Italiaanse topclub het land uitgezet, zo maakte de Albanese politie woensdagmiddag bekend.

De rellen braken dinsdagavond uit, intussen is de rust weergekeerd in Tirana. Een politieagent werd neergestoken toen hij tussenbeide kwam wanneer een Albanees, die zijn voorkeur voor AS Roma had uitgesproken, klappen kreeg met een stoel en vervolgens met spoed moest worden overgebracht naar het ziekenhuis.

In totaal liepen 19 agenten verwondingen op en moesten 10 personen - 5 Albanezen, 3 Italianen en 2 Nederlanders - naar het ziekenhuis voor verzorging, zo bevestigde de politie. De hevigste schermutselingen braken uit toen de politie probeerde te verhinderen dat de Feyenoord-aanhangers zich richting het stadion in het hart van de hoofdstad zouden begeven om daar de confrontatie met de Roma-fans aan te gaan. De Feyenoord-fans bekogelden vervolgens de ordediensten met glazen flessen, stenen en andere projectielen. Ook de Italiaanse supporters zouden de politie aangevallen hebben.

Op minstens drie plaatsen in de Albanese hoofdstad kwam het wel degelijk tot een confrontatie tussen beide supportersclans, zo stelde nieuwsagentschap AFP ter plaatse vast. Daarbij werden een zestigtal arrestaties verricht, de overgrote meerderheid daarvan waren Italiaanse supporters. Ongeveer 80 fans van AS Roma werden intussen het land uitgezet. Zij werden in de haven van Dürres op een boot richting Italië gezet.

2.000 agenten

Daarnaast werden ook vier politievoertuigen beschadigd. De politie nam ook verschillende wapens, zoals messen, boksbeugels, ijzeren knuppels en baseballbats in beslag. Er worden zo’n 2.000 agenten ingezet om de orde te handhaven.

Slechts 21.000 toeschouwers kunnen er woensdagavond plaatsnemen in het Air Albania Stadium voor de eerste finale ooit van de Conference League. Het is een aantrekkelijke affiche met twee traditierijke clubs, die als vanouds veel supporters op de been brengen. Er zouden dan ook minstens 100.000 fans in Tirana zijn aangekomen. Zij kunnen terecht in fanzones, waar het duel op reuzenschermen uitgezonden wordt.

