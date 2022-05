IJsland heeft dé oplossing voor wie niet meer gestoord wil worden door werkmails op vakantie

Voor wie het moeilijk heeft om het werk achter zich te laten op vakantie, komt IJsland met een bijzondere oplossing. Om toeristen aan te moedigen zich volledig los te koppelen van thuis hebben ze de ‘OutHorse Your Email’-service ontwikkeld. Zo kunnen ze hun e-mails uitbesteden aan enkele IJslandse … paarden. De paarden zullen hoogstpersoonlijk een ‘out of office’ formuleren. Of je baas opgezet zal zijn met een “þnjifai\’/.p,oii9unnbhvggyvgjhbjm,kfæ,.iklp–jpomohu o/’k;,i,mumnf).” als antwoord, zal nog moeten blijken.