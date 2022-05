Dyson toont geheime robotprototypes die huishoudelijke taken uitvoeren

Dyson, vooral bekend om zijn stofzuigers, werkt aan een robot die huishoudelijke taken kan uitvoeren. Dat blijkt uit een video die het Britse bedrijf heeft vrijgegeven. Op de video is een robotarm te zien, die ook is uitgerust met een soort hand, die voorwerpen - zoals borden, schoonmaakmiddelen en knuffels - kan grijpen. Dyson zegt dat het er naar streeft om robotica tegen het einde van het decennium bij huishoudens te introduceren en investeert daarom meer dan 3 miljard euro in de robotica-afdeling. Daarnaast is het bedrijf massaal op zoek naar robotica-specialisten.