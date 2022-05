Club Brugge hakt knoop door en promoveert Carl Hoefkens tot hoofdtrainer: “Man van het huis”

Begin deze week schreven we al dat Hoefkens overwogen werd. In het Belfius Basecamp geniet hij dan ook een prima reputatie. Hij is een goeie people manager en kent de opkomende jongeren vanbinnen en vanbuiten. De voorbije maanden onder Alfred Schreuder profileerde hij zich ook steeds meer tijdens de wedstrijden, langs de lijn. En daar zullen we hem vanaf komende zomer dus wekelijks zien.

Hoefkens liet interesse van KV Mechelen links liggen en besloot om bij Club te blijven, nu weten we dus waarom. Hij gaat straks met blauw-zwart de Champions League in. Toen Philippe Clement destijds wilde overnemen van Ivan Leko, kon dat niet, omdat hij zich eerst elders moest bewijzen. Hij passeerde daarom via Waasland-Beveren en Genk. Voor Hoefkens is die tussenstop niet nodig.

“Carl Hoefkens is wat ons betreft de juiste man op het juiste moment”, aldus CEO Vincent Mannaert op de clubwebsite. “Carl kent de Club als geen ander en hij heeft ervaring met het werken binnen onze structuur. Hij is een gepassioneerde winnaar die bewezen heeft spelers, en niet enkel jonge, beter te maken.”

Hoefkens: “We voelen ons gewapend”

“Ik kijk enorm uit naar deze nieuwe rol”, reageerde Hoefkens. “Ik denk dat ik niet lieg als ik mezelf een man van het huis mag noemen. Net zoals ik als speler, talent coach en assistent het onderste uit de kan wou halen wil ik ook als trainer mij volledig geven om bij te dragen aan de verdere uitbouw en successen van Club Brugge. Samen met de bestaande staf en nieuwe gezichten voelen we ons gewapend om deze uitdaging aan te gaan.”

Met Rik De Mil en Paul Okon krijgt Carl Hoefkens een ‘nieuw’ duo achter zich. De Mil was uiteraard al lid van de technische staf, had de beloften afgelopen seizoen onder zijn hoede en zat de laatste weken al op de bank. Okon vervoegt de Brugse trainersstaf. De Australische ex-speler van Club Brugge, die in 1995 de Gouden Schoen won, zijn vier zonen spelen bij de jeugd van Club. Eind vorig jaar opende hij een mozzarellabar vlakbij het Jan Breydelstadion.