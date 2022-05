Ongeval met vluchtmisdrijf in Maaseik: 18-jarige fietser gewond

Maaseik

Een 18-jarige fietser uit het Nederlandse Susteren is dinsdagnamiddag gewond geraakt bij een ongeval in de Pieter Geunsstraat. Rond 16.15 uur werd het slachtoffer volgens getuigen geraakt door een VW Polo met Nederlandse nummerplaat die een inhaalmanoeuvre uitvoerde. De fietser viel en raakte gewond. De chauffeur van de VW Polo reed verder. De jonge fietser werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. De politie is een onderzoek gestart. mm