Pakistaanse politie blokkeert toegang tot hoofdstad Islamabad voor manifestatie van oppositie

In de Pakistaanse hoofdstad Islamabad heeft de politie de toegang tot de stad geblokkeerd. Aanleiding is een grote manifestatie van de oppositie, aangekondigd door de voormalige premier Imran Khan.

Khan werd op 10 april via een motie van wantrouwen afgezet. Sindsdien probeert hij met zijn partij PTI (Pakistan Tehreek-e-Insaf) druk uit te oefenen op de regering door in het hele land grote manifestaties te organiseren. De bedoeling van de manifestatie woensdag is om tienduizenden mensen in een lange mars te leiden van de noordwestelijke stad Peshawar naar Islamabad. De voormalige president zei dat zijn aanhangers de straat niet zullen verlaten totdat de nieuwe regering instemt met nieuwe parlementsverkiezingen. Die zouden voor oktober 2023 moeten plaatsvinden.

“We zullen Islamabad bereiken, wat er ook gebeurt. We zullen de bevelen van onze leider opvolgen”, verklaarde een PTI-aanhanger en handelaar Irfan Ahmad aan AFP.

De regering van premier Shehbaz Sharif zei dinsdag echter dat ze vastbesloten is om de manifestatie te voorkomen, die alleen tot doel zou hebben “de natie te verdelen en chaos te verspreiden”. “Niemand mag de hoofdstad belegeren en voorwaarden dicteren”, zei minister van Binnenlandse Zaken Rana Sanaullah.

De politie gaf woensdag een verkeerskaart van Islamabad vrij waarop te zien is dat alle toegangen tot de hoofdstad, die onder zware bewaking staat, zijn afgesloten. Ze blokkeerde ook alle hoofdwegen die naar de hoofdstad leiden vanuit de dichtstbijzijnde grote steden: Peshawar, Lahore en Multan.

In Lahore zette de politie traangas in om demonstranten uiteen te drijven die probeerden wegversperringen te verwijderen op de snelweg naar de hoofdstad. In Islamabad zijn dan weer de scholen gesloten en zijn de hulpdiensten en ziekenhuizen in staat van paraatheid gebracht. Volgens PTI heeft de politie maandagavond bij invallen honderden leden van de partij gearresteerd.