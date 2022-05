Hinder voelbaar in heel Limburg: staking onderaannemingen De Lijn breidt uit

De staking bij onderaannemingen die rijden voor vervoersmaatschappij De Lijn is uitgebreid tot gans Limburg. Werknemers van De Lijn zelf rijden wel nog, maar de hinder is op veel plekken voelbaar.

De chauffeurs die rijden voor een onderaanneming van De Lijn hebben het werk neergelegd uit protest tegen toenemende agressie. Aanleiding was een extreem geval van verkeersagressie in Genk dinsdagavond.

De vakbonden hebben begrip voor de staking maar wijzen erop dat die niet gericht is naar de directie van de onderaannemingen of naar die van De Lijn. Het gaat, volgens hen, om een maatschappelijk fenomeen waarbij de staking vooral als een duidelijk signaal gezien moet worden. De staking zal, volgens de bonden, één dag lang duren. Sommige chauffeurs gaan vandaag in de loop van de namiddag al weer aan de slag. Maar het merendeel donderdag pas.

De hinder die de actie met zich meebracht is gestart in Genk, breidde uit naar Tessenderlo en later in de voormiddag naar de meeste onderaannemingen in gans de provincie. Reizigers krijgen de raad om de routeplanner van De Lijn te raadplegen alvorens de bus te nemen.