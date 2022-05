Remco Evenepoel ziet zieke ploegmaat Zdenek Stybar uit Ronde van Noorwegen stappen

“Zdenek Stybar voelde zich niet lekker toen hij wakker werd”, communiceerde Quick-Step Alpha Vinyl woensdagochtend op Twitter. “Samen met de medische staf is er beslist om vandaag niet te starten in de Tour of Norway. We wensen je een snel en spoedig herstel, Zdenek!”.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen