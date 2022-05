Genk

De zeldzame lentevuurspin zit ook in Genk. Dat kwam zaterdag per toeval aan het licht bij een terreinbezoek van Rik Brys in een natuurgebied van de stad. ”Ineens zag ik iets rood tegen de grond afsteken, een seconde later zat ik op mijn knieën,” vat hij het momentum samen.