Nederland kent een onwaarschijnlijk Europees seizoen. Na Engeland is Nederland dit seizoen het best presterende land in Europa. Beter dan Spanje, Italië én Frankrijk. Dat is straf. Onze Noorderburen hadden vijf overwinterende clubs, wij hadden er één. Woensdagavond staat Feyenoord zelfs in de finale van de Conference League. Ons land hinkt achterop. Een overzicht.