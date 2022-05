Belgisch-Oekraïense student haalt winnares van ‘The Voice Ukraine’ naar Antwerpen

“Ik wil als student handelsingenieur de crème de la crème van de Belgische businesswereld onder één dak krijgen om Oekraïne te steunen”, zegt Yaremma Vengrynovych. “Collega’s, partners, concurrenten, iedereen samen voor Oekraïne.”

Vengrynovych werkt voor de organisatie samen met SOS Kinderdorpen en de internationale jongerenorganistie Junior Chamber. ‘Let’s connect for Ukraine’ moet een bijzondere netwerkavond worden in de Antwerpse Handelsbeurs.

“Aangezien de media-aandacht afneemt en bijgevolg de donaties, ben ik steeds op zoek naar nieuwe initiatieven”, aldus Vengrynovych. “Ik schrijf mijn thesis intussen over hoe dergelijke sociaal-ondernemende initiatieven tijdens de oorlog opgeschaald kunnen worden om een nog grotere impact te hebben. Voor bedrijven kan dit een win-win zijn.”

Op de gastenlijst staan al gouverneur Cathy Berx, de Oekraïense ambassadeur in België, en toplui van de Radisson Hotel Group. “Ik ben er echt van overtuigd dat als we samen met Belgische bedrijven de handen in elkaar slaan, we een enorme impact kunnen hebben en levens kunnen redden”, besluit Vengrynovych.