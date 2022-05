Iran houdt vast aan terechtstelling van VUB-docent Djalali

Iran wil vasthouden aan de terechtstelling van de Zweeds-Iraanse professor Ahmadreza Djalali, die in een omstreden spionageproces de doodstraf kreeg. “De uitspraak is rechtsgeldig, het openbaar ministerie moet alleen over het tijdstip beslissen”, zei justitiewoordvoerder Massoud Setayeshi woensdag. Diplomatieke oplossingen, zoals een gevangenenruil, sloot de woordvoerder uit.

De uitvoering van de doodstraf voor de Zweeds-Iraanse professor, die ook gastdocent is aan de VUB, werd voor 21 mei aangekondigd in Teheran. Djalali werd opgepakt in 2016. Er werd beweerd dat hij werkte voor de Israëlische geheime dienst Mossad. Een Iraanse rechtbank gaf hem de doodstraf. Een jaar later kreeg Djalali de Zweedse nationaliteit. Er ontstond hevige kritiek op de uitspraak.

Het is “bewezen” dat Djajali meermaals geheime overheidsdocumenten bezorgde aan de Mossad en zo de nationale veiligheid in gevaar bracht, klonk het aan Iraanse kant begin mei. Iran en Israël zijn elkaar al veertig jaar vijandig gezind. Personen met dubbele nationaliteit worden in het Iraanse rechtssysteem puur als Iraniër behandeld.

Iran ontkende ook dat het lot van Djalali afhangt van een proces in Zweden tegen Iraniër Hamid Nouri. De voormalige gevangenismedewerker wordt beschuldigd van betrokkenheid bij massale executies en oorlogsmisdaden. Hamid Nouri riskeert een levenslange celstraf.