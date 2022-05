Elon Musk en Bill Gates maken opnieuw ruzie: “Wat een rotstreek”

Het is opnieuw ruzie tussen twee van de rijkste mensen ter wereld. In nieuwsberichten wordt beweerd dat Microsoft-oprichter Bill Gates geld zou doneren om Twitter te boycotten, wat Tesla- en SpaceX-CEO Elon Musk dan weer een “rotstreek” noemt.

“Zucht”. Slechts één woordje, maar wel eentje met veel betekenis. Tesla- en Space X-CEO Elon Musk schreef het woordje op Twitter als reactie op een nieuwsartikel waarin beweerd wordt dat Microsoft-oprichter Bill gates “honderden miljoenen dollars” zou gedoneerd hebben aan groepen die achter een campagne zitten die adverteerders aanspoort om Twitter te boycotten als Musk het platform overneemt. Onder een ander artikel met dezelfde inhoud, schreef hij “What a dick move”, wat zoveel betekent als “wat een rotstreek”.

Het is niet de eerste keer dat de twee openlijk ‘ruzie’ maken. Gates heeft zich in het verleden al kritisch geuit over de mogelijke overname van Twitter door Musk. Hij zei dat Musk het platform mogelijk “slechter” zou maken.

En daarvoor hadden de twee op Twitter ook al ruzie over Tesla-aandelen. Musk beschuldigde Gates ervan maar liefst een half miljard dollar te hebben ingezet op een daling van de aandelen van Tesla. In een sms-conversatie tussen de twee, die Musk deelde, zou Gates toen aan de Tesla-topman gevraagd hebben om te spreken over filantropie. Musk zou daarop gereageerd hebben dat hij die vraag niet serieus kan nemen zolang Gates probeerde zijn aandelen te beïnvloeden.

Gates gaf in het verleden ook aan dat hij zich zorgen maakte over prijzen van Tesla-voertuigen, waarop Musk zei dat zijn conversaties met Gates “ondermaats” waren.

Tijdens de pandemie zei Gates dan weer dat Musk moest stoppen met zijn controversiële uitspraken over vaccins en zich moest richten op elektrische auto’s en raketten. In een reactie op de kritiek van Gates noemde de Tesla-CEO de Microsoft-miljardair in een podcast van The New York Times een “knucklehead” (vrij vertaald: een idioot).

Bill Gates en Elon Musk staan allebei in de top vijf van rijkste mensen ter wereld. Musk voert al een tijdje de leiding met een vermogen van zo’n 200 miljard dollar. Gates staat op de vierde plaats, na Amazon-oprichter Jeff Bezos en oprichter van Louis Vuitton Moët Hennessy Bernard Arnault, met een vermogen van zo’n 120 miljard dollar.

