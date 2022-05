Jolanda Schuurman is voor even algemeen directeur van Hogeschool PXL

Na een oproep via de interen nieuwsbrief voor PXL-studenten, stelden heel wat junior-collega's zich kandidaat om van 23 tot en met 25 mei 2022 algemeen directeur Ben Lambrechts te vervangen. Er kon maar één iemand deze rol vervullen en de keuze is gevallen op Jolanda Schuurman, studente PXL-Music, Muziekmanagement. Zij nam sinds maandag zijn bureau en zijn agenda over.

Dit was Jolanda haar persoonlijke boodschap: "Volgende week neem ik de job van Ben Lambrechts over en word ik de nieuwe algemeen directeur van PXL. Een job die Ben Lambrechts al maar liefst 18 jaar lang uitvoert, maar nu is het tijd voor verandering. Zoals Ben Lambrechts heb ik ook een passie voor muziek en is het leven mijn leerschool. Deze passie bracht me naar PXL-Music waar ik de richting Muziekmanagement met veel plezier volg. Daarnaast heb ik veel ervaring als vrijwilliger in zowel binnen- als buitenland. Dankzij al deze ervaringen, de banden met de creatieve sector en een goeie portie goesting hoop ik zo een nieuwe frisse wind in het bestuur van onze hogeschool te brengen."