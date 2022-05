Deal is rond: STVV strikt met Fatih Kaya eerste zomeraanwinst

Fatih Kaya hier in duel met Laurent Depoitre in een oefenwedstrijd tegen AA Gent. — © BELGA

De eerste inkomende transfer van STVV is een feit. Fatih Kaya zette zijn handtekening onder een verbintenis op Stayen. De aanvaller met zowel de Duitse als de Turkse nationaliteit komt transfervrij over van het Duitse Ingolstadt.

Kaya is een pocketspits, die ook op de flank kan uitkomen. De 22-jarige jongeman is tweevoetig en 1m83 groot, geen reus dus. Hij kwam afgelopen seizoen zeventien keer in actie voor Ingolstadt en scoorde daarin drie keer. Maar dat volstond niet om degradatie uit de tweede Bundesliga af te wenden.

Kaya, die in 2018 één keer voetbalde voor de Duitse nationale U19, heeft ongetwijfeld banden met coach Bernd Hollerbach, die de markt in zijn thuisland uitstekend kent. Sinds 2018 komt Kaya uit voor Ingolstadt, voordien zat hij bij de jeugd van Mainz.