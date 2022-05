Officieel: Eupen stelt Bernd Storck aan als nieuwe coach

Drie dagen na zijn vertrek bij KRC Genk heeft Bernd Storck al een nieuwe club gevonden. De 59-jarige Duitser is rond met KAS Eupen, waar hij de Australiër Michael Valkanis zal opvolgen. Storck was vorige zomer ook al nadrukkelijk in beeld aan de Kehrweg, maar toen ging de club uiteindelijk in zee met een andere Duitser, Stefan Krämer.

“Ik kijk uit naar mijn nieuwe uitdaging”, stelde Storck heel kort op de clubwebsite. “Ik wil iets opbouwen bij KAS Eupen en de club in eerste klasse houden.”

“Dankzij zijn competenties en ervaring in de Belgische competitie past hij precies in het profiel dat we zochten”, aldus Christoph Henkel, algemeen directeur bij Eupen. “Hij is de coach die we wilden en met wie we de sportieve uitdagingen van het nieuwe seizoen willen aangaan. We kijken uit naar de samenwerking met onze nieuwe trainer.”

Trainerscarrousel

De trainerscarrousel in de Belgische competitie begint stilaan op gang te komen. Vorige week stelde Zulte Waregem Mbaye Leye aan en haalde Seraing José Jeunechamps binnen. Antwerp staat dicht bij Mark van Bommel, KV Mechelen legt zijn lot wellicht in de handen van Danny Buijs en Standard onderhandelt vergevorderd met Ronny Deila. Genk spreekt met Wouter Vrancken en Club Brugge zoekt nog naar een nieuwe coach. De gesprekken tussen Union en Felice Mazzu lopen goed, Anderlecht en Vincent Kompany moeten nog bekijken of de ambities voor volgend seizoen overeenkomen.