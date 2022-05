Biniam Girmay opgelucht na verder onderzoek in België: “Blij dat er geen blijvende schade zal zijn door die kurk”

Intermarché - Wanty Gobert heeft woensdag een update gegeven over de gezondheidstoestand van Biniam Girmay. De 22-jarige Eritreeër moest vorige week woensdag opgeven in de Ronde van Italië door een oogblessure, die hij een dag eerder opliep tijdens de podiumceremonie na zijn ritwinst. “Ik voel me beter”, laat Girmay zelf weten na verder onderzoek in België.

“Biniam Girmay onderging dinsdag een nieuwe medische screening in België na de oogblessure die hij opliep in de Giro”, legde zijn team Intermarché Wanty Gobert uit op sociale media. “Zijn oog heeft verdere rust nodig, maar Biniam zal in de komende tien dagen de training kunnen hervatten.”

“Ik voel me beter”, reageerde Girmay zelf. “Ik ben blij dat er geen blijvende schade zal zijn. Ik wil de dokter en mijn team bedanken voor de steun. Hopelijk kan ik binnenkort weer koersen nadat ik thuis in Asmara wat rust neem. Ik bleef het team volgen in de Giro en ben zo blij met hun successen.”

Girmay won vorige week dinsdag de tiende etappe van de Giro in Jesi. Tijdens de podiumceremonie na afloop kreeg hij bij het ontkurken van de fles prosecco de kurk in z’n oog. Hij liep daarbij een bloeding in de voorste oogkamer op. Zijn team besliste geen risico’s te nemen en hem een dag later niet meer te laten starten in de elfde rit.