Pfizer belooft vaccins en medicijnen aan kostprijs te verkopen aan armste landen

Farmabedrijf Pfizer heeft zich woensdag geëngageerd om bepaalde geneesmiddelen en vaccins voortaan aan de kostprijs te verkopen aan 45 armste landen. Dan zal Pfizer enkel de productie- en transportkosten aanrekenen, zo meldde het bedrijf in het kader van een initiatief op het Wereld Economisch Forum in Davos.

Op dit ogenblik hebben al vijf landen - Senegal, Rwanda, Ghana, Malawi en Oeganda - zich achter het initiatief geschaard. Het engagement heeft betrekking op vijf therapeutische domeinen: infectieziekten, oncologie, zeldzame ziekten, ontstekingsziekten en vrouwelijke gezondheid.

“Door dit engagement gaat de toegang tot gepatenteerde medicijnen en vaccins van Pfizer die beschikbaar zijn in de VS en de EU toenemen voor bijna 1,2 miljard mensen”, zegt Angela Hwang van Pfizer.

Het bedrijf telt nu 23 gepatenteerde vaccins en medicijnen in de vijf betrokken domeinen. Het gaat onder meer om kankerbehandelingen, maar ook het antivirale middel Paxlovid en het covid-vaccin. Als er in het kader van de strijd tegen corona een gunstigere prijs onderhandeld is, zal die gelden, verduidelijkt Pfizer nog. Als er in de verschillende domeinen nieuwe middelen ontwikkeld worden, vallen die automatisch onder het akkoord.