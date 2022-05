Hoe zou het nog zijn met… Zefilho, de Braziliaan die 25 jaar geleden kampioen werd met Lierse? “We waren geen team, dat was een familie”

Exact 25 jaar geleden veroverde Lierse de landstitel. Op 25 mei 1997 sloeg het Lierke Plezierke van architect Eric Gerets heel België met verstomming. Je kent ze nog wel, de helden van toen: Eric Van Meir, Stanley Menzo, Nico Van Kerckhoven en ga zo maar door. Maar doet de naam Zefilho nog een belletje rinkelen? De inmiddels 46-jarige Braziliaan was de op twee na beste schutter in dat kampioenenjaar en kende op het Lisp zijn beste periode ooit. Tegenwoordig woont hij weer in zijn vaderland, waar hij voor de lokale protestantse kerk werkt en een voetbalacademie heeft. “De fans van Lierse zitten voor eeuwig in mijn hart.”