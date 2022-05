Vlaamse leerkracht in Texas: “In België hebben ze brandoefeningen op school, hier zijn dat wapendrills”

19 kinderen en twee volwassenen zijn het tol van een schietpartij in een lagere school in Texas. De zoveelste al. Het Radio 1-programma De Ochtend sprak woensdagochtend (Belgische tijd) met Ann Willaert, een Vlaamse leerkracht die in College Station in de staat Texas woont. “Dit is de omgekeerde wereld.”

“Ik ben zelf leerkracht, maar sinds een tweetal jaar geef ik geen les meer in een schoolgebouw. Enkel online. Zulke school schootings zijn wel een van de redenen waarom ik geen les wil geven in een middelbare school. Het wordt een groter en groter probleem. Niet enkel op secundaire scholen, maar ook op universiteiten”, zei ze.

Willaert werkte zelf een tijdje aan de universiteit en daar was het toegelaten om een wapen te dragen. “Wat doe je met een student die niet tevreden is, je bureau binnenkomt en een geweer op zak heeft?”, vertelt ze. Dan koop je zelf een pistool en moet je zelf maar leren schieten, klinkt het. “De enige die een bad guy met een geweer kan tegenhouden is een good guy met een geweer.” Een redenering die Willaert ook niet kan volgen.

Wapendrill

De gouverneur van Texas zei na de schietpartij dat het normaal is dat je ’s avonds je kinderen kan gaan ophalen op school. “Maar dat kunnen we niet verwachten als iedereen zomaar een geweer kan kopen. Ik heb zelf kleinkinderen die op school zitten. Mijn grootste schrik is dat op een dag iemand binnenstapt en begint te schieten. Het kan overal gebeuren.”

Wapens horen er volgens Willaert spijtig genoeg bij in Texas en de rest van de VS. “Je mag niet drinken tot 21 jaar, maar wel een wapen kopen als je 18 bent. Dat is een omgekeerde wereld”, vertelde ze. “In België hebben ze brandoefeningen op school. Hier is het wapendrill.”

Hoe kijkt haar omgeving nu naar zo’n schietpartij? “Ik ga er vanuit dat er overal wapens in huis zijn. Mijn gebuur is een politieagent, die heeft sowieso wapens in huis. Maar ook de andere buren, daar ben ik ook zeker. Ze gaan naar de kerk en zijn goede christenen. Maar een geweer is ook normaal”, zei ze. “Abortus dat kan niet, maar iemand doodschieten en wapen in huis dat kan wel.”

