Vrouw deelt bizarre conversatie met 18-jarige schutter vlak voor hij bloedbad aanrichtte

Salvador Ramos, de 18-jarige die 19 kinderen en 2 leerkrachten doodde in de Robb Elementary School in het Amerikaanse Uvalde, had vlak voor het bloedbad een bizarre conversatie met een vrouw op Instagram.

Online circuleren ook schermafbeeldingen van een Instagram-profiel dat van Ramos zou zijn, waarop hij drie dagen geleden een foto van twee geweren en een selfie zou hebben gepost. Daarin tagde hij een vrouw uit LA die hij vroeg om de post te delen. De twee hadden daar een conversatie over.

De vrouw: “Wat hebben jouw geweren met mij te maken?”Ramos: “Ik wou je gewoon taggen.”De vrouw: “Ik ben zo verward. Waarom?”Ramos: “Wees dankbaar dat ik je tagde.”De vrouw: “Nee, het is gewoon beangstigend.”Ramos: “Hoezo?”De vrouw: “Ik ken je amper en je tagt me in een foto met je geweren.”

Een tijd later stuurde hij haar opnieuw.

Ramos: “Ik sta op het punt om.”De vrouw: “Wat? Op het punt om wat te doen?”Ramos: “Ik vertel het je voor 11 uur. Maar je MOET antwoorden. Ik heb een geheimpje dat ik je wil vertellen.”

De vrouw vertelde daarop dat ze misschien een dutje ging doen, maar dat ze zou antwoorden als ze wakker was. Enkele uren later stuurde Ramos haar: “Ik ga een luchtje scheppen”. Twee uur later begon hij in de school rond zich heen te schieten.

Toen ze ontdekte wat Ramos had gedaan, deelde de vrouw de conversie publiekelijk op Instagram. “Hij is een vreemde. Ik weet niets over hem en hij besloot mij te taggen in zijn foto”, schreef ze. “Ik vind het zo erg voor de slachtoffers en hun families. Ik weet echt niet wat ik moet zeggen. De enige reden dat ik reageerde was omdat ik bang voor hem was. Ik wou dat ik wakker was gebleven om op zijn minst te proberen hem te overtuigen om zijn misdaad niet te plegen. Ik wist het niet.”

Meta, het moederbedrijf van Instagram en Facebook, meldt dat het het profiel heeft verwijderd en in contact staat met de politie. Meerdere klasgenoten bevestigden volgens CNN dat het profiel aan Ramos toebehoort.

