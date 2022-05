Vrouwenvereniging Xenia Bocholt ging tijdens de week van de Korte Keten op bezoek bij aspergekwekerij Hoeve 't Bommesaarke in Kinrooi.

“We kregen een deskundige uitleg aan het aspergeveld en in de loods aan de hoeve kwamen we alles te weten over het sorteren, afwegen en verpakken van het witte goud”, vertellen de dames. De gezellige dag werd afgesloten met een aspergesdiner en een bezoek aan de hoevewinkel.