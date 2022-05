Studenten organiseren ‘Business & Breakfast’ op Hogeschool PXL

Deze week staat de PXL-opleiding ‘Organisatie en Management’ in de spotlight. Rania, Janne, Loris en Amal uit deze richting hebben het heft in handen genomen om een speciaal evenement te organiseren. Op woensdagmorgen 25 mei 2022 is het tijd voor hun langverwachte ‘Business & Breakfast’. De naam van het evenement zegt het zelf: ondernemerschap en ontbijten in één.

“Voor deze interactieve lezing hebben we niemand minder dan Linda Capelle, CEO van Brightplus kunnen strikken”, vertelt Rania. “Zij neemt de deelnemers mee doorheen de evolutie van de assistent naar de professional. Ze komt ons in primeur vertellen wat ze in haar boek heeft geschreven dat uitkomt op woensdag 1 juni 2022. Brightplus staat ook al een hele tijd aan de top van HR-bedrijven in België.”

Naast deze boeiende gastspreker is ook Tom Kellens met zijn bedrijf Behaviourmaps van de partij. Behaviourmaps zorgt ervoor dat professionals inzicht krijgen in hun eigen gedragspatroon. Dit is zowel voor een werkgever als een werknemer een echte must. Alle deelnemers van de sessie kregen de kans om hun eigen gedrag in kaart te brengen. “Met deze waardevolle informatie hebben de aanwezige studenten al een stapje voor op de rest”, vindt Rania. “Tom, expert op dit gebied, maakt de ochtend dan ook compleet met zijn visie hierop.”