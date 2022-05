Wijkschool de Cocon transformeert in Italiaanse driekleur

Om te kunnen investeren in hun schooltje, organiseert de ouderraad van wijkschool Driehoek de Cocon in Kreyel (Bocholt) verschillende acties. Zo is er volgende maand weer hun jaarlijkse verkoopdag met een Italiaans tintje. De opbrengst daarvan wordt gebruikt om de verouderde sanitaire voorzieningen te vernieuwen.

Voor de ouderraad van de Cocon is geen moeite te veel om de kids een aangename schooltijd met onvergetelijke herinneringen te bezorgen. Om dat waar te maken, stampt ze creatieve acties uit de grond die sympathisanten het hele jaar gratis kunnen steunen. Eenmaal per jaar organiseert ze ook een verkoopactie. In 2021 werd Casa di Cocon geboren, een verkoopactie van verse pizza, pasta, desserts en wijnen. De volledige speelplaats van wijkschool Driehoek de Cocon wordt daarbij telkens omgetoverd in een feeëriek landschap met de Italiaanse kleuren. Op die manier worden sympathisanten niet alleen ondergedompeld in een Italiaanse beleving, maar krijgen ze ook de kans om de gloednieuwe speelplaats te zien en de warme sfeer te beleven met juffen, ouders en kinderen.

De ouderraad draagt twee aspecten hoog in het vaandel: kwaliteit en eerlijke prijzen. Daarom kozen de ouders voor het tweede jaar op rij voor een samenwerking met Ateljee94 uit Oudsbergen. De ouderraad kiest ervoor om dezelfde prijzen te hanteren als in de winkel. Zo kunnen ook vaste klanten van Ateljee94 eenmalig de school steunen. Bestellen kan via de website www.dedriehoek.be en dit voor 8 juni. Op 17 juni tussen 17 en 19 uur kunnen alle bestellingen afgehaald worden op de speelplaats van de school. Voor bedrijven gaan de ouders nog een stapje verder. Zij krijgen de mogelijkheid om op deze dag de bestelling te laten leveren als (op te warmen) lunch.

Acties als deze zijn van groot belang voor het wijkschooltje. Alle opbrengsten worden steeds geïnvesteerd in materiaal en teambuilding voor de kinderen, maar ook in nodige infrastructurele vernieuwingen. Met de opbrengst van deze specifieke actie wil de ouderraad de verouderde sanitaire voorzieningen vernieuwen. De doelstelling is niet evident, maar enthousiasme en doorzettingsvermogen spelen hier zeker een grote rol.

Wil je ook smullen? Ga dan zeker naar www.dedriehoek.be