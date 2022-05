Paalse Yep Art schenkt opbrengst van kunstroute aan Passhuis Zoutleeuw

Yep Art Paal koppelde hun kunstroute aan een project voor het goede doel Passhuis in Zoutleeuw. Naast twee waardebons van 250 euro voor de deelnemers schonken de kunstenaars ook een cheque van maar liefst 1.167 euro aan Passhuis.

Yep Art Paal had hun kunstroute gekoppeld aan een goed doel. Daarvoor kozen ze voor het Passhuis in Zoutleeuw, een vereniging voor personen met autisme. Weken op voorhand konden deelnemers online lotjes kopen. Ook de opbrengst van de drank ging naar het goede doel. Dinsdag vond dan de trekking van de lotjes plaats waarbij er twee waardebons ter waarde van 250 euro verloot werden. De eerste ging naar Anne-Françoise Thys, de tweede naar Akay Ahmet. Zij krijgen elk een waardebon die ze kunnen gebruiken bij Yep Art voor de aankoop van een kunstwerk. Ook werd de cheque met het bedrag van de totale opbrengst overhandigd aan het Passhuis in Zoutleeuw. Daar waren ze heel blij met het bedrag van 1.167 euro.