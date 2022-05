Vier innovatieve finalisten hebben de AmbioriX-factor

Naast de zoektocht naar nieuwe handelaars worden ook de bestaande winkeluitbaters ondersteund met commerciële acties, coachingstrajecten en ambassadeurschap. Het zijn de laureaten van een campagne van de Stad in samenwerking met de provincie. Uit tien inzendingen heeft de jury deze vier finalisten gekozen. Ze krijgen elk een ondersteuningspakket van 10.000 euro. De subsidies kunnen aangewend worden voor commerciële huurkosten, publiciteit, professionele begeleiding of als werkingskost.

De vier finalisten in het kort: Michel Debusschere opende afgelopen weekend zijn dartswinkel in de Hemelingenstraat. Hij kreeg zaterdag al meteen 250 nieuwsgierigen over de vloer. Michel opende vorig jaar ook al fietsenwinkel 'Le Gidon' aan de Sint-Truidersteenweg. Gitaarbouwer Joh Joris is gekend door zijn gitarenwinkel in Hasselt en Mariella Petriello mikt met haar Italiaanse delicatessenzaak op afhaalgerechten en zuiderse specialiteiten. Dorien Bollaers gaat met haar babyspa dan weer voor floating, massages en kinderfeestjes. Ze werkte jarenlang voor MoMeNT en was vorige zomer uitbater van het Museumkafee. Dorien kon niet bij de uitreiking zijn, want ze moet weldra bevallen.

“Het stadsbestuur blijft erg inzetten op de bestrijding van leegstand”, zegt schepen van economie Marc Hoogmartens. “Dat doen we enerzijds door het aanbod aan winkelruimte te verminderen, maar even goed door actief nieuwe handelaars naar onze stad te leiden. Ik ben erg verheugd met de diversiteit en de creativiteit van de winnaars. Dit zijn vernieuwende concepten voor Tongeren en omliggende gemeentes.”