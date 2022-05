Limburgs net verstoord door staking onderaanneming De Lijn: “We pikken die agressie niet meer”

LEES OOK. Buschauffeur De Lijn in elkaar geslagen aan ZOL in Genk

“Dit is geen staking tegen de bedrijfsdirecties van onderaannemers of die van De Lijn”, zegt Christel Evers van de socialistische transportbond BTB. “Het is een maatschappelijk signaal. Onze chauffeurs worden almaar meer geconfronteerd met agressie. Niet alleen fysiek maar dikwijls ook verbaal. Wat er dinsdag in Genk gebeurde was een extreme vorm van verkeersagressie en ook de aanleiding voor deze staking. Onze collega kreeg volle blikjes cola tegen zijn hoofd gesmeten en nadien ook nog eens klappen. Dat is onaanvaardbaar. Recent nog moest een ambulancier het ontgelden en ook brandweermannen en politieagenten hebben het almaar moeilijker. Vroeger was er respect voor mensen met een openbare functie, maar dat is helemaal weg. Buschauffeur zijn was een beroep met een sterk sociaal karakter. Nu moeten ze zich opsluiten. Er zou ook iets aan het huidig systeem moeten gebeuren. Zodanig dat de bestuurder in een veilige omgeving zit voor het geval het uit de hand mocht lopen.”

Dit is geen staking tegen de bedrijfsdirecties van onderaannemers of die van De Lijn”, zegt Christel Evers. — © Chris Nelis

Geert Witterzeel van het ACV wijst erop dat de vakbonden dikwijls kleine brandjes moeten blussen. “Agressie zit in stijgende lijn”, zegt Witterzeel. “Dit probleem moet dringend op hoger niveau aangepakt worden.” Roland Valenta, operatief directeur van Keolis-Bronckaers, betreurt de gebeurtenis maar staat machteloos. “Het is een maatschappelijk probleem”, zegt Valenta. “Dat hebben wij niet in handen. De bestuurder die betrokken is bij de verkeersagressie dinsdag ligt een paar dagen uit. Er zijn niet alleen de fysieke maar ook de mentale letsels. Zoiets blijf je meedragen.”

© Chris Nelis

De malaise doet zich niet alleen voor bij bestuurders die in onderaanneming voor De Lijn werken. Ook die rechtstreeks voor de vervoersmaatschappij werken zijn het beu slachtoffer te zijn van agressie. “Ik doe mijn werk graag”, zegt een van de bestuurders anoniem. “Maar als er een reiziger is die verbaal agressief is of nog maar dreigt geweld te gebruiken dan kan ik daar een maand niet goed van zijn. Ik kan mij voorstellen wat onze collega. die ook effectief klappen kreeg, nu moet doorstaan.” De Lijn bevestigt dat de staking gevolgen heeft voor het openbaar vervoer in Limburg en raadt reizigers aan de website van de vervoersmaatschappij te raadplegen alvorens de bus te nemen.

(cn)