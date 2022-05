Winst voor Emma Meesseman en Chicago Sky na nagelbijter

Chicago Sky had het in de eigen Wintrust Arena (7.741 toeschouwers) niet onder de markt. Indiana Fever had na een offensieve eerste helft een 42-49 bonus op zak. In de tweede helft en vooral in het derde kwart (28-16) maakten onder meer Candace Parker (16 punten, 6 rebounds, 7 assists) en Emma Meesseman (9 punten, 4 rebounds, 1 assist) het verschil. Na een nagelbijter zegevierde de ploeg uit de “Windy City” met 95-90. Zaterdag ontvangt Chicago Sky Las Vegas Aces.

Bij Chicago nog steeds geen Julie Allemand. De Belgian Cat vat zondag met ASVEL Lyon de de finale van de Franse play-offs tegen Bourges aan. Allemand gaat na 2019, ook met ASVEL Lyon, op zoek naar een tweede Franse titel.