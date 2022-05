Na de contractverlenging van Kylian Mbappé: PSG moet nog 35 miljoen euro aan AS Monaco

Er zijn nog kosten verbonden aan de contractverlenging van Kylian Mbappé. Paris Saint-Germain moet nog 35 miljoen euro aan AS Monaco, de ex-club van de Franse topspits. Dat werd zo overeengekomen bij de transfer van Mbappé van het Prinsdom naar de hoofdstad in de zomer van 2017.

In de zomer van 2017, inmiddels bijna vijf jaar geleden, maakte de toen 18-jarige Kylian Mbappé de overstap van Monaco naar PSG. De Parijzenaren telden 145 miljoen euro neer, maar dat bedrag kon nog oplopen. Er werd een clausule afgesloten waarin Monaco nog 35 miljoen euro zou ontvangen wanneer Mbappé een transfer zou maken of wanneer hij zijn contract bij PSG zou verlengen.

Dat laatste is afgelopen weekend dus effectief gebeurd. Kylian Mbappé liet zaterdag weten dat hij niet naar Real Madrid zou vertrekken en dat hij zijn contract bij PSG verlengd had tot en met 2025. Monaco wreef zich in de handen, al zorgde PSG-voorzitter Nasser al-Khelaïfi nog even voor twijfel over die 35 miljoen met zijn uitspraak: “we hebben zijn contract niet verlengd, we hebben een nieuwe speler vastgelegd”.

Een truc om die 35 miljoen niet meer te moeten betalen? Volgens L’Equipe hoeft Monaco zich geen zorgen te maken en heeft PSG verzekerd dat het die som zal betalen. Een mooie bonus voor de club van Philippe Clement, want mocht Mbappé transfervrij naar Real Madrid vertrokken zijn, dan kreeg Monaco helemaal niets meer.