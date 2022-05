Zeker veertien doden bij instorting van winkelcentrum in Iran

Bij de instorting van een winkelcentrum in aanbouw in het zuidwesten van Iran zijn maandag zeker veertien personen om het leven gekomen. Er raakten nog 29 anderen gewond.

Ook de derde dag na de instorting zijn de hulpdiensten nog altijd aan de slag, zegt minister van Binnenlandse Zaken Ahmad Wahidi woensdag. De reddingsdiensten vrezen dat de dodentol nog kan stijgen, omdat nog ongeveer 50 personen onder het puin liggen. De oorzaak van de instorting is nog onduidelijk.

Het winkelcentrum Metropol, dat tien verdiepingen telde, stortte maandag in havenstad Abadan in. Ook de eigenaar van het winkelcentrum zou onder de slachtoffers zijn. Eerst klonk het dat hij in de cel zit, maar later werd zijn lijk vanonder het puin gehaald en geïdentificeerd door familieleden.

Media melden dat er elf personen opgepakt zijn, onder hen ook de projectmanager. De werken aan het winkelcentrum zouden niet al te zorgvuldig gebeurd zijn, zeggen critici, omwille van kostenbesparingen.